Udinese, Karlstrom: "Ci vuole un po' di tempo per adattarsi al ruolo di capitano"

In occasione dell'inaugurazione del Family Lounge all'interno del Bluenergy Stadium, Jesper Karlstrom, centrocampista dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui Telefriuli, parlando così della prossima sfida di campionato: "Il Bologna è in un buono stato di forma, ma anche noi nelle ultime tre-quattro partite abbiamo giocato bene. È una squadra forte, dobbiamo fare una grande partita per vincere: i tre punti sono il nostro obiettivo".

Come sta fisicamente e mentalmente?

"Mi sento bene adesso, anche la squadra ha trovato un po' più di stabilità. Essere capitano è un ruolo nuovo per me, a volte ci vuole un po' di tempo per adattarsi. Ho avuto l'opportunità di segnare anche contro Atalanta e Roma, mi sento più pericoloso adesso".

Cosa ne pensa di questo nuovo spazio in tribuna per voi e le vostre famiglie?

"Penso che possa aiutare lo spirito di squadra ed è molto bello anche per le nostre famiglie. L'Udinese è molto brava nell'aiutare ad ambientarci".