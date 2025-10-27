Udinese, la Curva Nord non prenderà parte alla trasferta di Torino: il comunicato
A causa delle restrizioni imposte ai tifosi ospiti dalla Juventus per la gara in programma mercoledì 29 ottobre all’Allianz Stadium di Torino, la Curva Nord dell'Udinese ha deciso di non prendere parte alla trasferta.
Le limitazioni riguardano in particolare l’obbligo di acquistare i biglietti sul sito della società bianconera previa registrazione personale.
Di seguito il comunicato ufficiale della Curva Nord:
Coerentemente con la linea portata avanti nelle ultime stagioni, la Curva Nord Udine non accetta le restrizioni e le limitazioni imposte ai tifosi ospiti per la trasferta di Torino.
Per questo motivo non prenderemo parte alla trasferta. Invitiamo tutti i tifosi bianconeri a rispettare questa decisione e a comportarsi di conseguenza. Curva Nord Udinese 1896 Sempre al fianco dell’Udinese, sempre a testa alta".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.