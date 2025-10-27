Lecce, Di Francesco sul Napoli: "Guai a chiudersi e incassare solo, dovremo controbattere"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli, Eusebio Di Francesco ha parlato così dell'inesperienza dimostrata dalla sua squadra: "Non troviamo alibi, se si reiterano gli errori si dà forza agli avversari. Dobbiamo essere più intelligenti nel corso della gara. Devo prendermi le responsabilità anche di questi momentanei passaggi negativi. Ci sono partite all'interno della partita, nei momenti di sofferenza bisogna saper subire senza prendere gol e in questo non siamo stati bravi".

Come è cambiato il Napoli rispetto allo scorso anno?

"Non c'è Lukaku, qualcosa cambia nel modo di attaccare. McTominay e Anguissa sono pericolosi per le capacità di inserimento, è una squadra di grandi valori. Troveremo la capolista campione d'Italia in carica, sarà una partita da prendere con grande attenzione. Approcciare bene la gara è fondamentale. Il Napoli ha le sue qualità, noi dobbiamo controbatterle. Ma non dobbiamo chiuderci solo a incassare, contro queste squadre così il gol rischi prima o poi di prenderlo, devi essere bravo a controbattere".

Cosa serve al Lecce domani?

"Dobbiamo avere tante motivazioni, che ci sono all'interno della partita. Avremo un grande sostegno. Vivere queste partite è bellissimo, vorrei giocarle. Ma da fuori cercherò di dare il mio meglio affinché il Lecce faccia una grande partita".

