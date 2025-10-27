Udinese, Runjaic: "Vittoria importante con il Lecce, i ragazzi hanno dato tutto in campo"
Il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic, con un post sul proprio profilo Instagram, celebra l'importante vittoria ottenuta dai friulani contro il Lecce nell'ultimo turno di campionato
"Una vittoria importante per tutti noi. I ragazzi hanno dato tutto in campo. Grazie per il vostro incredibile supporto sugli spalti. Uniti e forti. Tutti insieme".
Mercoledì i friulani affronteranno la Juventus nel turno infrasettimanale, con la Vecchia Signora che ha da poco esonerato il tecnico Igor Tudor. In panchina ci sarà Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen.
