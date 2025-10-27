TMW Juventus, Brambilla in panchina con l'Udinese. Il suo ex allenatore: "È davvero bravo con i giovani"

La Juventus ha esonerato Igor Tudor a due giorni dal turno infrasettimanale. Mercoledì alle 18.30 ci sarà la sfida con l'Udinese e trovare un sostituto all'altezza in così poco tempo non sarà affatto facile. In panchina ci sarà Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen. Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Giovanni Pagliari, tecnico che ha allenato Brambilla a Monza nella stagione 2007/08:

"Massimo sulla panchina della prima squadra? Sarà soprattutto una grande soddisfazione, più che un salto vero e proprio. Non credo che prenderà in mano la prima squadra: sarà un traghettatore, anche perché la Juve gioca dopo due giorni e non c’era tempo materiale per un nuovo allenatore. È un’esperienza bellissima, una gioia infinita. Allenare la Juventus, anche solo per una partita, è un traguardo che resta. Ma da quello che si legge, i nomi per la panchina sono altri - si parla di Spalletti - quindi non penso che Brambilla resterà in quel ruolo".

Ma secondo lei Brambilla ha le qualità per arrivare in Serie A?

"Io credo che lui sia particolarmente bravo con i giovani. Anche all’Atalanta lo ha dimostrato, mentre con le prime squadre, come a Foggia, ha fatto più fatica. È tornato alla Juve Next Gen in un momento difficile e ha subito riportato risultati importanti. Penso che sia un tecnico con un profilo ideale per lavorare con i giovani, ma in futuro potrà sicuramente fare esperienze anche fuori da Torino".