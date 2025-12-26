Udinese-Lazio, i convocati di Sarri: riecco Zaccagni, ce la fa anche Isaksen, tutti i nomi
La Lazio di Maurizio Sarri si prepara alla sfida in programma sabato alle 18 contro l'Udinese. Novità per il tecnico toscano, che fa in tempo a recuperare l'infortunato Isaksen in attacco, dove si rivede fra i convocati anche Zaccagni, rientrato dalla squalifica.
La squadra capitolina vuole ritrovare i tre punti dopo il pareggio interno contro la Cremonese, che ha lasciato l'amaro in bocca. Anche per coronare una settimana che ha fatto tornare un clima di ottimismo in seguito alla decisione che ha sbloccato il mercato in vista di gennaio, nel quale potranno finalmente arrivare i rinforzi desiderati da Sarri.
Ecco di seguito la lista dei convocati biancocelesti per la sfida ai friulani.
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Noslin, Sana Fernandes, Pedro, Zaccagni, Isaksen.