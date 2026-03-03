TMW News La Juve e i colpi del futuro per Spalletti. Fiorentina, situazione sempre più preoccupante

La Juventus e il futuro, presumibilmente con Spalletti in panchina. Se ne parla nel TMW News di oggi andando ad individuare quei tasselli ora mancanti per i bianconeri. Occhi puntati poi anche sul Bologna reduce dalla vittoria in extremis contro il Pisa e sulla Fiorentina che è andata incontro ad una netta sconfitta che riapre la crisi della squadra di Vanoli (sempre al terzultimo posto in classifica con 24 punti insieme a Lecce e Cremonese). Ne discutiamo con Eugenio Ascari in collegamento. Spazio anche alla semifinale d'andata di Coppa Italia in programma domani tra Lazio e Atalanta.

Fiorentina assente

"A Udine siamo stati assenti - ha detto il tecnico dei viola Paolo Vanoli - il campanello d'allarme c'è già stato giovedì e l'ho detto ai ragazzi, dobbiamo guardarci in faccia, non si può creare qualcosa e poi nel momento in cui si può fare il salto perderlo sempre. Oggi non abbiamo mai preso una seconda palla. Potevi giocare con ancora più spensieratezza e determinazione visti i risultati delle nostre concorrenti, invece non siamo riusciti a trovare continuità mentale"

