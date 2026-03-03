Serie B, Sgarbi risponde ad Artistico: Padova e Spezia vanno al riposo sul pari
Una rete di Artistico, l'ottava in stagione, al 24° per portare avanti lo Spezia, un'altra firmata dal difensore Sgarbi, tap in su respinta di Radunovic, al 39° per pareggiare i conti. All'Euganeo il primo tempo della sfida salvezza fra il Padova e i liguri si chiude con un pari tutto sommato giusto per quanto si è visto in campo.
SERIE B - 28ª GIORNATA
Martedì 3 marzo
Padova-Spezia 1-1
24’ Artistico (S), 39’ Sgarbi (P)
Ore 20:00 - Cesena-Monza
Ore 20:00 - Virtus Entella-Modena
Ore 20:00 - Reggiana-Sudtirol
Ore 20:00 - Venezia-Avellino
Mercoledì 4 marzo
Ore 19:00 - Carrarese-Catanzaro
Ore 20:00 - Bari-Empoli
Ore 20:00 - Frosinone-Pescara
Ore 20:00 - Juve Stabia-Sampdoria
Ore 20:00 – Palermo-Mantova
