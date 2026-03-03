Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Occasione per Tonin a Reggio Emilia. Castori lancia l'attaccante dal primo minuto

Occasione per Tonin a Reggio Emilia. Castori lancia l'attaccante dal primo minuto
© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 19:49Serie B
Tommaso Maschio

Arrivato a gennaio dal Pescara il centravanti Riccardo Tonin finora ha ricoperto un ruolo marginale nelle fila del SudTirol con quattro spezzoni in cui è rimasto in campo per poco più di un’ora di gioco. Ma questa sera per il classe 2001 c’è un’occasione da sfruttare al meglio.

Contro la Reggiana sarà infatti lui ad affiancare Merkaj in attacco. Con Odogwu fuori, Pecorino e Verdi tenuti a riposo in vista del periodo intenso il tecnico Castori ha dunque deciso di dare una chance, in una delicata sfida salvezza, all’attaccante che con la maglia degli abruzzesi ha segnato appena una rete in stagione in dieci presenze. Tonin dovrà dunque cercare di sfruttare al meglio la sfida del Città del Tricolore per ritagliarsi quello spazio che in biancazzurro non è mai riuscito a trovare per vivere un finale di stagione da protagonista.

Reggiana (3-5-2): Micai; Papetti, Rozzio, Bonetti; Rover, Bertagnoli, Reinhart, Charlys, Tripaldelli; Portanova, Novakovic. A disposizione: Seculin, Cardinali, Conte, Fumagalli, Lambourde, Libutti, Lusuardi, Mendicino, Pinelli, Quaranta, Sampirisi, Vallarelli. Allenatore Rubinacci
Sudtirol (3-5-2): Cragno; El Kaouakibi, Kofler, F. Davi; Molina, Tait, Frigerio, Casiraghi, S. Davi; Tonin, Merkaj. A disposizione: Adamonis, Bordon, Mancini, Masiello, Martini, Zedadka, Pecorino, Sabatini, Tronchin, Brik, Crnigoj, Verdi. Allenatore Castori

