Lo Monaco: "La Fiorentina non ha cuore. Rugani non era in condizione di giocare"

Durissime critiche da parte di Pietro Lo Monaco, dirigente di lungo corso, all'indirizzo di Paolo Vanoli. Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, si è espresso così nei confronti del tecnico della Fiorentina: "Non è ammissibile che venga messo in campo un calciatore in stato così precario. Rugani non era nelle condizioni di partecipare a una competizione di tono agonistico. Siamo riusciti a far diventare fenomeni giocatori come Davis".

Lo Monaco poi prosegue: "Sul primo gol Rugani è svenuto. Su un'azione solitaria di Davis gli arrancava dietro. Quando è stato preso lo sapevamo tutti che sarebbe stato un punto interrogativo e che era infortunato. Poi ha fatto anche una partitella con la Primavera".

Non è finita qua però perché Lo Monaco ne ha per tutti: "Ieri ho visto delle cose che mi hanno fatto dire che la Fiorentina non ha identità e cuore. Fanno una partita discreta e poi si rilassano, facendo emergere tutte le mediocrità. Ed è inammissibile perché chi salverà la Fiorentina sono i calciatori. Se non capiscono che la Fiorentina viene prima dell'assegno a fine mese difficilmente la salvezza andrà in porto, al di là del valore tecnico sensibilmente superiore alle contendenti per la salvezza. La Fiorentina ad oggi non ha cuore".