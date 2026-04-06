Le partite di oggi: il programma di lunedì 6 aprile
Si chiude oggi, lunedì 6 aprile, il 31° turno di Serie A: una giornata che completa il quadro del weekend e può incidere in modo pesante sia sulla corsa europea sia nella lotta salvezza, con in campo Atalanta, Juventus e soprattutto Napoli-Milan. Di seguito il programma calcistico di Pasquetta, in Italia e all'estero:
Serie A (Italia)
12:30 — Udinese vs Como
15:00 — Lecce vs Atalanta
18:00 — Juventus vs Genoa
20:45 — Napoli vs Milan
Serie B (Italia)
12:30 — Cesena vs Südtirol
15:00 — Bari vs Modena
15:00 — Catanzaro vs Monza
15:00 — Mantova vs Entella
15:00 — Reggiana vs Pescara
15:00 — Venezia vs Juve Stabia
17:15 — Sampdoria vs Empoli
19:30 — Carrarese vs Spezia
Serie C – Girone A (Italia)
14:30 — Giana Erminio vs Dolomiti Bellunesi
14:30 — Pro Patria vs Triestina
17:30 — AlbinoLeffe vs Pergolettese
17:30 — Virtus Verona vs Ospitaletto
Serie C – Girone C (Italia)
12:30 — Giugliano vs Crotone
12:30 — Sorrento vs Altamura
14:30 — Audace Cerignola vs Latina
14:30 — Casarano vs Potenza
14:30 — Catania vs Picerno
14:30 — Salernitana vs Benevento
Liga Portugal (Portogallo)
19:45 — Arouca vs Estoril
21:45 — Casa Pia vs Benfica
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.