Le partite di oggi: il programma di lunedì 6 aprile

Si chiude oggi, lunedì 6 aprile, il 31° turno di Serie A: una giornata che completa il quadro del weekend e può incidere in modo pesante sia sulla corsa europea sia nella lotta salvezza, con in campo Atalanta, Juventus e soprattutto Napoli-Milan. Di seguito il programma calcistico di Pasquetta, in Italia e all'estero:

Serie A (Italia)

12:30 — Udinese vs Como

15:00 — Lecce vs Atalanta

18:00 — Juventus vs Genoa

20:45 — Napoli vs Milan

Serie B (Italia)

12:30 — Cesena vs Südtirol

15:00 — Bari vs Modena

15:00 — Catanzaro vs Monza

15:00 — Mantova vs Entella

15:00 — Reggiana vs Pescara

15:00 — Venezia vs Juve Stabia

17:15 — Sampdoria vs Empoli

19:30 — Carrarese vs Spezia

Serie C – Girone A (Italia)

14:30 — Giana Erminio vs Dolomiti Bellunesi

14:30 — Pro Patria vs Triestina

17:30 — AlbinoLeffe vs Pergolettese

17:30 — Virtus Verona vs Ospitaletto

Serie C – Girone C (Italia)

12:30 — Giugliano vs Crotone

12:30 — Sorrento vs Altamura

14:30 — Audace Cerignola vs Latina

14:30 — Casarano vs Potenza

14:30 — Catania vs Picerno

14:30 — Salernitana vs Benevento

Liga Portugal (Portogallo)

19:45 — Arouca vs Estoril

21:45 — Casa Pia vs Benfica