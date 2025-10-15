Zola: "Ho fiducia in Pioli. Anche Italiano a Bologna ha faticato all'inizio..."

Ospite d'onore nel corso di "Colpi d'Ala", in onda su Radio FirenzeViola, Gianfranco Zola ha dato il suo parere anche sulla Fiorentina di Stefano Pioli. A partire proprio dalla falsa partenza di questa stagione: "È una cosa insolita, non è partita benissimo e questo mi sorprende. Ma ho totale fiducia nella squadra e in Pioli, questo è un inizio a rilento ma la squadra è valida. Non la conosco perfettamente ma è competitiva. A volte può succedere, specie quando si cambia allenatore, che l'inizio possa essere faticoso. È successo anche a Italiano al Bologna".

Bologna che dopo il Milan, è il prossimo avversario. Prima dell'Inter... sarà un periodo duro?

"C'è questo pericolo, ma quel che conta è continuare a lavorare e avere fiducia in ciò che si sta facendo. Sono quelle partite che sembrano impossibili ma possono diventare anche occasioni di rilancio".

Come mai questo black out di Fagioli?

"Non l'ho seguito molto ultimamente, però Nicolò l'ho visto crescere nella Next Gen della Juve quando ha fatto la Serie C: è un calciatore intelligente e che sa giocare a pallone. Ha grande qualità, se riesce a gestire tutta la sua vita, perché fare il calciatore vuol dire anche gestire l'extra campo, allora può arrivare".

E Gudmundsson?

"Sta facendo fatica, ma bisogna puntare su chi ha qualità. Chi ha queste caratteristiche deve avere il tempo per venire fuori, serve pazienza nei loro confronti. Magari c'è di mezzo qualche questione fisica o di altra natura, ma sono certo che un giocatore come lui prima o poi verrà fuori".