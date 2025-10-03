Avellino felix: il gran gesto di Tutino, la sosta per svuotare l'infermeria e un pubblico da applausi

Gennaro Tutino scalda i motori. L'attaccante napoletano, vero e proprio colpo di mercato dell'Avellino, sta bruciando le tappe dopo l'ennesimo intoppo degli ultimi mesi e conta di essere a disposizione del tecnico Raffaele Biancolino già dopo la sosta per il derby contro la Juve Stabia. Costretto a operarsi nuovamente dopo le peripezie patite alla Sampdoria, il bomber campano ha deciso di rinunciare ad alcune mensilità per dare un segnale forte di riconoscenza al gruppo, alla dirigenza, allo staff tecnico e a una società che lo ha corteggiato a lungo in estate pur di assicurarsene le prestazioni. "Sicuramente ha fatto un bel gesto, non scontato" ha detto Biancolino questa mattina in conferenza stampa, confermando che il recupero procede spedito e che, piano piano, un'infermeria sempre molto affollata sta cominciando a svuotarsi. Sotto questo punto di vista la pausa per le nazionali potrebbe essere una provvida sventura, visto che da un lato ci si ferma in un momento magico per i biancoverdi, dall'altro lo staff medico potrà rimettere in sesto quei calciatori assenti per tanto tempo e che possono dare un grosso contributo per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Sounas, ad esempio, domani sarà a disposizione per la gara col Mantova ma non è al 100%: preannunciata una staffetta con Kumì. A breve la difesa potrà contare sull'esperienza di Rigione, cui stop si è prolungato quasi due mesi più del previsto. Patierno, dopo il ricovero ospedaliero dovuto ad un virus, sta lavorando sul piano atletico per ritrovare una condizione fisica accettabile e chissà che tre 2-3 settimane non possa riaggregarsi in pianta stabile al gruppo.

Tempi un po' più lunghi per Favilli, altro giocatore che ha rinunciato a due mensilità a testimonianza che questa squadra è composta anzitutto da uomini e da gente che sente la maglia al di là dell'aspetto meramente economico. "Voglio sottolineare anche un'altra cosa" ha detto Biancolino alla vigilia del match col Mantova "quanto abbiamo visto nelle partite ravvicinate testimonia che davvero non esistono titolari o riserve. Chiunque viene chiamato in causa dà un grosso contributo e fa la differenza e, quando avrò tutti a disposizione, sarà bello e difficile fare le scelte. Un calciatore come Insigne, con il suo curriculum alle spalle, ha accettato la panchina sostenendo i compagni. Ecco, sono quegli esempi che ti fanno capire che sei sulla strada giusta". Al Partenio, domani, c'è la possibilità di dare un ulteriore segnale al campionato. Il Mantova è in crisi, gioca male, c'è Possanzini fortemente a rischio esonero e in estate non sono arrivati quei rinforzi che lo staff tecnico si aspettava. L'addio di gente come Burrai e di altri leader storici dello spogliatoio ha altresì creato difficoltà, visto che i biancorossi faticano a trovare una propria identità. "Ma guai a sottovalutarli" chiosa Biancolino "a Castellammare ho visto una squadra viva, che palleggia bene e che può mettere in difficoltà chiunque. Dobbiamo scendere in campo concentrati, lavorando anche meglio in fase difensiva visto che prendiamo troppi gol". Il Partenio farà come sempre la propria parte, quel fortino nel quale gli irpini hanno vinto due gare su due e che può essere elemento determinante. In città c'è fame di risultati, la gente vuol godersi ogni secondo di quel campionato che nel 2018 fu perso per questioni extracalcistiche che non sono mai state digerite. E altri tre punti domani potrebbero permettere di alzare l'asticella: se in emergenza si vince e convince, figuriamoci quando l'organico sarà a pieno regime.