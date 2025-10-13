Avellino, Tutino si allena e sorride col gruppo. E punta al derby con la Juve Stabia

Il grande colpo estivo dell’Avellino Gennaro Tutino corre verso il rientro in campo e già nel derby contro la Juve Stabia di sabato potrebbe affacciarsi alla prima squadra e andare in panchina per la prima volta in stagione.

Come riferisce Tuttoavellino.it nella giornata odierna l’attaccante si è rivisto in campo per lavorare con i compagni agli ordini dello staff tecnico biancoverde guidato da Ametrano e Riccio vista l’assenza di mister Raffaele Biancolino impegnato a Coverciano. Tutino ha svolto tutta “la prima parte della seduta con i compagni, con movimenti rapidi, fluidi e soprattutto con il sorriso. La punta partenopea ha poi messo le scarpe da ginnastica e ha condiviso un po’ di differenziato prima con Lescano (che si è riaggregato ai compagni successivamente per la partitina) e poi con D’Angelo”.

Difficile al momento capire se questo basterà per vedere il classe ‘96 nell’elenco dei convocati per la prossima sfida, ma certamente un segnale importante che il suo recupero procede spedito e presto potrà dare una mano ai nuovi compagni.