Avram Grant alla Juve Stabia: ecco perché le Vespe hanno scelto l'ex Chelsea

Nel corso del weekend appena terminato è arrivata dalla Juve Stabia la notizia più interessante della Serie B, ovvero l'ingaggio di Avram Grant come Head of Football Operations. Il tecnico israeliano, noto ai più per aver guidato il Chelsea nella finale di Champions League 2008 persa contro il Manchester United, approda in cadetteria con un incarico dirigenziale di ampio respiro.

La nomina, arrivata dopo il cambio di proprietà dello scorso dicembre con l'acquisizione da parte di Brera Holdings (ora Solmate), rappresenta una scelta strategica precisa. Grant, infatti, avrà il compito di supervisionare le attività sportive del club campano, mentre la nuova dirigenza punta a ottimizzare la gestione operativa.

Un matrimonio d'interessi strategici

L'operazione nasce dall'incontro tra l'esperienza internazionale di Grant e le ambizioni della proprietà guidata dal banchiere italoamericano Daniel Joseph McClory. Il manager israeliano, che aveva già collaborato in passato con la società in veste di advisor, porta in dote un bagaglio tecnico maturato su più fronti: dalle panchine di Premier League (Chelsea, Portsmouth, West Ham) alle nazionali africane (Ghana e Zambia), passando per esperienze in Est Europa.

Per Solmate, gruppo quotato al Nasdaq che ha recentemente diversificato il proprio business verso le criptovalute, l'arrivo di Grant garantisce credibilità e competenza in un momento delicato. La Juve Stabia, reduce dall'amministrazione giudiziaria e dalla semifinale playoff della scorsa stagione contro la Cremonese, punta a consolidare la propria posizione in zona playoff e a strutturare un modello sostenibile.

Strategie commerciali e visione di lungo periodo

Il ruolo di Grant non si limiterà agli aspetti tecnici: il dirigente si occuperà anche delle strategie commerciali e del business development del club. Una scelta che riflette la volontà della proprietà di professionalizzare la gestione e sfruttare i contatti internazionali dell'ex allenatore per aumentare la visibilità del brand gialloblù.