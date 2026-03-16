Stasera Cremonese-Fiorentina, i convocati di Nicola: a sorpresa non c'è Vardy
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Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro la Fiorentina, crocevia fondamentale per la corsa salvezza. Assenti lo squalificato Pezzella e gli infortunati Collocolo e Baschirotto, ai quali si aggiunge anche Jamie Vardy, centravanti che non sarà del match. Questi i convocati:
Portieri: Audero, Silvestri, Nava
Difensori: Luperto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Faye, Folino
Centrocampisti: Thorsby, Barbieri, Zerbin, Floriani Mussolini, Vandeputte, Maleh, Payero, Grassi, Bondo
Attaccanti: Djuric, Moumbagna, Okereke, Bonazzoli, Sanabria
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