Ufficiale Juve Stabia, Solmate nomina l’ex Chelsea Grant come capo delle operazioni calcistiche

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che Juve Stabia comunica che "Solmate (Brera Holdings PLC, NASDAQ: SLMT), società di infrastrutture Solana con un focus strategico su Abu Dhabi, ha annunciato oggi la nomina del proprio advisor, Avram Grant, a Head of Football Operations.

Nel suo nuovo ruolo, il sig. Grant supervisionerà le operazioni sportive esistenti di Solmate, mentre la società continua a concentrarsi sulla razionalizzazione e sull’aumento dell’efficienza operativa. Il sig. Grant assumerà le responsabilità precedentemente gestite da Dan J. McClory e Alberto Libanori.

Avram Grant è una vera e propria leggenda vivente nel mondo del calcio. Allenatore e dirigente con decenni di esperienza, ha guidato club di élite e nazionali ai massimi livelli della competizione internazionale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di allenatore del Chelsea FC, West Ham United, Portsmouth FC e della Nazionale israeliana, portando il Chelsea FC fino alla finale di UEFA Champions League. Grant vanta una lunga storia nella creazione di valore per le società sportive, ed è noto per il suo lavoro sia con squadre giovani sia con rose ricche di esperienza.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Avram in Solmate", ha dichiarato Marco Santori, CEO.

"Avram porta in azienda un pedigree calcistico senza pari, avendo allenato e gestito squadre in tutta Europa, nel Regno Unito e in Africa. Ottimizzerà e introdurrà disciplina commerciale nel nostro business sportivo mentre portiamo avanti la nostra strategia sulle infrastrutture di asset digitali".