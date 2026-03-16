Di Canio: "Leao cammina per 70 minuti, Pulisic fa l'offeso e non gli passa mai la palla"

Intervenuto nel corso di Sky Calcio Club-L'Originale, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha detto la sua sulla vittoria della Lazio all'Olimpico contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni sui temi più importanti del match: "Un pubblico così è devastante, ha riempito gli animi dei giocatori. È sembrato per atteggiamento una finale, quella voglia ritrovata di stare insieme e lottare. La Lazio ha giocato un calcio intenso, in preparazione al ritorno di Coppa Italia, perché se in un’annata così riesci ad arrivare in finale di una competizione è tanta roba".

Su Leao: "Il Milan ha sempre trovato difficoltà con squadre anche meno dotate della Lazio, soprattutto quando deve fare gioco. Leao cammina, cosa che ti dà solo la soluzione della palla in contropiede. Non puoi vedere un giocatore che cammina per 70 minuti mentre gli altri si sacrificano e si arrabbia perché non lo servono. Questa cosa la deve risolvere Allegri. Oggi Max si arrabbia come una bestia perché vede questa diatriba, uno si impegna e cerca di legare il gioco (Pulisic, ndr), non facendolo con lui (Leao, ndr)…Mi hai rotto, io lo avrei tolto".

Sul Milan: "Il Milan è una squadra senza personalità. Lasciamo stare Modric che a me emoziona. De Winter, Leao così, Pulisic che fa l’offeso e non gli dà la palla (a Leao, ndr). È una squadra senza personalità generale".