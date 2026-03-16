Focus TMW Serie B, la Top11 della 30ª giornata: Iemmello impressionante. Azzi incontenibile

Trentesima giornata di Serie B in archivio con il testa a testa in vetta fra Venezia e Monza che continua. I lagunari non superano la nuova Sampdoria di Lombardo e i brianzoli ne approfittano schiantando il Palermo nel big match di giornata. Sale, invece, a otto il numero dei risultati utili consecutivo del Catanzaro che supera il Padova all'Euganeo, mentre il Modena ritrova la vittoria contro uno Spezia claudicante. Bene, infine, anche il nuovo Avellino di Ballardini, alla seconda vittoria di fila, e il Bari che mette a referto la terza vittoria nelle ultime quattro giornate.

Questa la Top11 della 30ª giornata di Serie B secondo le pagelle di TMW (modulo 4-4-2):

Martinelli (Sampdoria) 7.0 - Nelle uscite non è sicure e da una di queste rischia tantissimo su Hainaut. Non si fida della presa su un terreno bagnato, salva su Adorante rimediando ad un’altra imprecisione. Decisivo nel secondo tempo su Busio.

Elia S. (Empoli) 7.5 - Una continua spina sul fianco. Ha più soluzioni non creando mai un punto di riferimento: prima pennella per il gol di Shpendi, poi si ripete per Saporiti.

Artioli (Bari) 7.0 - Gol e assist in un pomeriggio magico per i suoi. Sale in cattedra a centrocampo ed è decisivo.

Cancellotti (Avellino) 7.0 - Lo si vede ovunque: attacco e difesa senza sosta. Si guadagna l’angolo e segna di testa, partita totale la sua.

Corazza (Cesena) 7.5 - Ha un impatto devastante sul match. Segna il gol dell'1-1 al primo pallone toccato, poi ci prende gusto e si concede anche la doppietta che evita al Cesena di incappare in quella che sarebbe stata una sconfitta alquanto immeritata.

Ciurria (Monza) 7.0 - Primo tempo di grande corsa e applicazione, nella ripresa da mezzala trova inserimenti e firma il raddoppio con un sinistro preciso.

Santoro (Modena) 7.5 - Mette lo zampino su tutte e tre le reti gialloblù, nel primo batte l’angolo da cui nasce la rete del vantaggio. Sul secondo firma un assist al bacio e nella terza pesca in maniera perfetta l’inserimento di De Luca che serve Gliozzi.

Alesi (Catanzaro) 7.5 - E’ stato l’autore del goal del vantaggio, dimostrandosi poi molto pericoloso in svariate azioni offensive.

Azzi (Monza) 7.5 - Incontenibile sulla sinistra, spinge con continuità, confeziona l’assist per Ciurria e nel finale firma una progressione decisiva per il tris.

Petagna (Monza) 7.5 - Riferimento costante, lavora spalle alla porta e trasforma in oro il pallone dell’1-0, gestisce i duelli fisici con grande efficacia.

Iemmello (Catanzaro) 8.0 - Il bomber calabrese è stato decisivo con una doppietta dimostrando di essere sempre pronto e freddo sotto porta e svolgendo una partita pulita senza errori.