Futuro Thuram, le ultime. La furia di Leao fa ancora discutere: le top news delle 13

Continuano a fare scalpore le immagini di ieri raffiguranti Rafael Leao particolarmente arrabbiato al momento della sostituzione. Era il 66' di Lazio-Milan, con i rossoneri sotto 1-0, quando Massimiliano Allegri ha richiamato il portoghese in panchina per far entrare Fullkrug e provare a dare un cambio di ritmo all'attacco della sua squadra, con Leao autore di una prestazione abbastanza opaca. Il numero 10 del Milan come detto non ha preso bene la sostituzione, discutendo animatamente prima con Mike Maignan e poi con lo stesso Allegri all'uscita dal campo. In quell'occasione, Leao ha detto al tecnico livornese: "Ma tienimi dentro altri 20 minuti no? Lasciami dentro…", il labiale di Leao letto da SportMediaset prima di prendere il giubbotto e accomodarsi molto poco serenamente in panchina.

Futuro Marcus Thuram, le ultime

Si torna a parlare di un possibile addio all'Inter per Marcus Thuram. Nel contratto che lo lega all’Inter fino al 30 giugno 2028 è presente una clausola rescissoria da 85 milioni ma risulta pressoché impensabile che possa arrivare un club disposto a versare quella cifra per l’attaccante: servirà sedersi ad un tavolo per una eventuale cessione del giocatore. Il quotidiano torinese riporta indiscrezioni su un’offertona in arrivo (c’è addirittura chi sostiene che sia già arrivata) dalla Saudi League per l’attaccante che il 6 agosto compirà 29 anni e presto dovrà pensare a firmare l’ultimo contratto importante della carriera.

Alisson non tornerà in Serie A: ha rinnovato con il Liverpool

Nelle ultime settimane ruotavano diversi interrogativi attorno al futuro di Alisson Becker, portiere del Liverpool in scadenza il 30 giugno. Accostato a due club italiani come Inter e Juventus, anche svariate realtà della Saudi Pro League avevano drizzato le antenne e monitorato la situazione del giocatore brasiliano come affare succulento a costo zero. Ma le recenti dichiarazioni dell'agente, Ze Maria Ness, non lasciano spazio a dubbi o indiscrezioni di vario genere riguardo il suo avvenire e la prossima stagione 2026/27. Il procuratore dell'ex Roma ha rilasciato in un'intervista a WinWin e confermato che il 32enne rimarrà al Liverpool un altro anno ancora: "Abbiamo appena rinnovato il contratto con il Liverpool", la rapida dichiarazione che chiarisce dunque i fatti.