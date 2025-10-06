Bari, i tre punti salvano Caserta. Ma le criticità restano e la società attende risposte

Fra le varie panchine che traballavano prima dell’ultimo turno, anche in vista di una pausa per le nazionali che spesso agevola i cambi di allenatore, c’era ovviamente anche quella del Bari dove Fabio Caserta era chiamato a dare una risposta forte in casa contro il Padova.

E la risposta è arrivata con la prima vittoria stagionale nonostante un primo tempo in cui si sono visti tutte le criticità della squadra dalla incapacità di creare occasioni e un atteggiamento ancora da rivedere. La doccia fredda rappresentata dal gol di Bortolussi a inizio ripresa sembrava potesse essere la mazzata finale, ma la squadra ha saputo reagire e conquistare tre punti che mettono qualche chiodo a una panchina traballante e permettono a Caserta di proseguire il proprio lavoro alla guida della squadra con però l’obiettivo, dopo la sosta, di mostrare un altro Bari.

A spingere verso la conferma del tecnico è stata anche la volontà della squadra che anche al triplice fischio si è stretta attorno a Caserta manifestando la propria vicinanza al tecnico e la volontà di proseguire assieme. Contro la Reggiana però servirà un’altra prestazione, oltre che altri tre punti, perché la società ora si attende gioco e risultati per convincere la piazza e risalire una classifica deficitaria.