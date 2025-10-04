Bari, Caserta: “Vittoria importante ma che non risolve le difficoltà”
Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bari Fabio Caserta ha così commentato la vittoria in rimonta col Padova.
Quanto è importante questa vittoria?
“Sicuramente il fatto che ci sia stata la voglia di vincere è uno step in avanti, chiaramente ci sono diversi momenti. Spero che la vittoria regali alla squadra consapevolezza, per giocare meglio rispetto ad oggi che era importante vincere. Questi 3 punti non risolvono le difficoltà, ma se avessimo perso giocando bene oggi magari non sarei stato qui”.
Come giudica la partita?
“Ogni gara vive di episodi, la voglia dei ragazzi c’è perché ci hanno sempre creduto e ci credono tuttora. I subentrati, poi, ci hanno dato una mano importante”.
