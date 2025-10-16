Bari, Caserta: "Col Padova 3 punti fondamentali, ma non abbiamo fatto ancora nulla"

“Non sono stati giorni facili, ma ho vissuto gli abbracci dei giocatori in maniera positiva. Instaurare un rapporto con i ragazzi per me è importante perché aiuta nei momenti difficili. Contro il Padova è stato fondamentale vincere e conquistare i tre punti, ma detto questo non abbiamo ancora fatto nulla”.

Esordisce così il tecnico del Bari Fabio Caserta alla vigilia della partenza per Reggio Emilia dove la squadra pugliese sarà in campo sabato: “Il carattere e l’atteggiamento valgono molto più del sistema di gioco e a prescindere dall’avversario dobbiamo mettere in campo per ottenere i risultati che vogliamo”.

Caserta poi si sofferma sulla situazione della squadra con Nikolaou che è ormai recuperato a differenza di Verreth che dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti: “Nikolaou si è allenato solo due giorni fa con la squadra, per lui fortunatamente nulla di grave. Verreth ha saltato due giorni di allenamento. Valuterò se portarlo o meno, ha qualche problemino fisico. - prosegue Caserta come riporta Tuttobari.com - Partipilo all’inizio del campionato non era nella condizione migliore e sicuramente è stato un mio errore schierarlo e lui non ha responsabilità. Per quanto riguarda Gytkjaer invece ci sono stati problemi fisici che lo hanno limitato, ma mi auguro di ritrovarlo il prima possibile perché è molto importante per noi”.