Bari, Rao: "Longo ci ha dato la carica giusta. Sono veramente contento per il gol"

Il centrocampista biancorosso Emanuele Rao ha parlato ai microfoni di Radio Bari dopo il successo sul campo del Cesena: "Sono veramente contento, non ho parole - sottolinea TuttoBari.com -. Nello spogliatoio mi sono reso conto di quello che ho fatto. Mi è venuto puramente di intuito, questo è un punto di partenza. Ora inizia un nuovo campionato, il mister ci ha dato la carica giusta".

Cosa è cambiato?

"Longo ci ha dato la carica giusta, quello che ci voleva. Ci ha aiutato tanto anche in settimana a preparare la partita".

La posizione in campo?

"Io e De Pieri dovevamo stare solo sui braccetti, come vuole il mister: uomo su uomo. Castagnetti, doveva essere preso da uno dei centrocampisti".

A chi dedica il gol?

"La dedica va a mio nonno, che ci ha lasciato due anni fa, e alla mia famiglia che mi guarda".