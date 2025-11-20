Arezzo, frattura allo zigomo per Mawuli: il centrocampista non dovrà però operarsi. La nota

Per una vetta ripresa, quella del Girone B, c'è una piccola perdita in casa Arezzo: come si era visto dalla sfida dello scorso weekend contro il Bra, il centrocampista amaranto Shaka Mawuli Eklu era uscito malconcio dal campo, con i successivi esami strumentali che hanno rilevato una frattura dello zigomo destro che non necessità però di intervento chirurgico. Il giocatore potrà anzi allenarsi con una mascherina protettiva, ma l'attiva con il gruppo necessiterà ovviamente di una ripresa graduale.

In merito alle condizioni del giocatore, questa la nota ufficiale diffusa dalla società toscana:

"Il centrocampista Shaka Mawuli Eklu, uscito anzitempo nella sfida casalinga contro il Bra a causa di uno scontro di gioco, ha riportato una frattura allo zigomo destro. Gli esami specialistici hanno escluso la necessità di un intervento chirurgico: verrà quindi adottato un trattamento conservativo. Il giocatore potrà tornare ad allenarsi con l’ausilio di una mascherina protettiva e, in maniera graduale, riprenderà un’attività completa con il gruppo".

Intanto ricordiamo che gli amaranto si apprestano al big match di domenica, contro l'Ascoli, terza forza della graduatoria. Di seguito, giornata e classifica:

GIRONE B

Venerdì 21 novembre

Ore 20:30 - Bra-Pontedera

Sabato 22 novembre

Ore 17:30 - Pianese-Forlì

Ore 17:30 - Ravenna-Gubbio

Ore 20:30 - Carpi-Rimini

Domenica 23 novembre

Ore 14:30 - Ascoli-Arezzo

Ore 14:30 - Ternana-Juventus Next Gen

Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Campobasso

Ore 20:30 - Sambenedettese-Pineto

Lunedì 24 novembre

Ore 20:30 - Livorno-Torres

Ore 20:30 - Perugia-Vis Pesaro

Classifica - Arezzo 35, Ravenna 34, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Ternana 21, Carpi 21, Campobasso 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Gubbio 18, Juventus Next Gen 17*, Pianese 17, Sambenedettese 16, Pontedera 15, Livorno 11, Bra 10, Perugia 9, Torres 8, Rimini -4

* una partita in meno

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva