Modena, Catellani: "Mercato? È presto. La rosa può ruotare, nessuno finora ci ha messo sotto"

Come si legge sulla Gazzetta di Modena, nella serata di ieri, al Panathlon Club cittadino, si è tenuta una serata interamente dedicata al Modena, alla quale hanno ovviamente preso parte anche i rappresentanti del club.

Tra questi, il Direttore Sportivo Andrea Catellani, che ha tracciato un primo bilancio sul come il mercato estivo abbia cambiato il volto della squadra. Il dirigente ha affermato di aver fatto scelte importanti, come quella di mister Andrea Sottil, costruendo quindi un organico solido: "La squadra è il prodotto di una visione condivisa con la proprietà e il gruppo di lavoro, c’è complicità e cooperazione. Volevamo più empatia e qualità emotive, per questo ci serviva anche chi aveva già vinto e abbiamo scelto quattro o cinque elementi fondamentali insieme a delle promesse".

È però presto per parlare di gennaio, Catellani afferma infatti che ci sono ancora sei gare da qui all'apertura delle operazioni e tutto può quindi cambiare. Serve solo pensare di gara in gara, "la rosa può ruotare e finora nessuno è riuscito a metterci sotto. Domenica, poi, ci aspetta una partita scorbutica che sarà fondamentale per il nostro cammino". L'avversario cui fa riferimento è il SudTirol: l'appuntamento è allo stadio 'Braglia' alle ore 15:00.