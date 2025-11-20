TMW Radio Acquafresca: "Inter-Milan spero sia un bel derby. Allegri sa togliere pressioni"

L'ex calciatore Robert Acquafresca è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Derby tra Milan e Inter, cosa si aspetta? E' un test anche per Chivu...

"Queste partite vanno anche un po' da sole. La bravura degli allenatori è quella di togliere pressioni in certe sfide. Allegri ce l'ho avuto ed è sempre stato molto bravo in questo. Non mi aspetto un Milan in attesa, alla fine il derby ti stupisce per quello che esce fuori, perché è una partita unica. Spero sinceramente di vedere una partita che ci faccia divertire. Hanno tutte le qualità per farlo. Leao deve interpretare il ruolo di centravanti in maniera cattiva, andando nello spazio con qualità. Se fa questo, penso che Allegri gli abbia trovato il ruolo giusto".

In ottica Nazionale, darebbe una mano in qualche modo?

"Credo che sia anche bello magari anticipare un turno o fermarci, per invertire la rotta presa. Non credo che cambi qualcosa se si ferma. Almeno possiamo dire di aver fatto tutto il possibile per passare".