La Russa: "Gli arbitri fischiano a caso. E che fatica su DAZN per parlare bene dell'Inter"

Lunga intervista per Ignazio La Russa, presidente del Senato, a GR Parlamento, ospite della trasmissione 'La politica nel pallone'.

Tra i temi che sono stati sottoposti al politico, notoriamente tifoso dell'Inter, anche le polemiche sul mondo degli arbitri in Serie A, scatenatesi con particolare veemenza dopo l'espulsione di Kalulu provocata da Bastoni in Inter-Juventus, e se a suo giudizio ci sia adesso una tendenza dei fischietti a sfavorire i nerazzurri: "Non so se sia così, per me gli arbitri fischiano un po' a caso. Gli errori non sono solo contro l'Inter anche se lo sono stati particolarmente contro l'Inter. Gli arbitri devono trovare un'omogeneità e una competenza che manca. Ho letto che Gariglio fu accantonato dopo solo quattro partite in Serie A o poco più. E se uno non è buono per il re, non è buono per la regina; se non è buono ad arbitrare perché deve correggere gli arbitri? Un errore clamoroso anche da questo punto di vista".

Prosegue e conclude quindi La Russa, sul tema: "Poi noi interisti siamo sempre sospettosi; lo dico sempre anche ai miei amici che si lamentano che come per 40 anni in politica la sinistra ha avuto l'egemonia nel mondo della cultura, dell'informazione, della televisione e c'è una sperequazione, nel calcio c'è stata l'importanza del Milan e della Juventus che ha determinato un orientamento meno favorevole all'Inter rispetto a queste due squadre che solo col tempo potrà riequilibrarsi. Vedo le facce di certi commentatori televisivi, specie in quelli di DAZN, e vedo sofferenza quando devono parlare troppo bene dell'Inter. Pazienza, per noi è un piacere doppio quando vinciamo".

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