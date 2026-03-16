Reggiani: "Quando ho visto la palla entrare non sapevo che fare... Succede tutto in fretta"

Quello di sabato scorso è stato un pomeriggio da ricordare per Luca Reggiani. Il talento italiano, nato nel 2008, ha realizzato il suo primo gol in Bundesliga nella partita contro l’Augusta, scrivendo anche una piccola pagina di storia: è infatti diventato il più giovane calciatore italiano di sempre ad andare a segno nel massimo campionato tedesco.

Dopo aver trovato la rete, il giovane giocatore del Borussia Dortmund ha festeggiato correndo con le mani tra i capelli fino ad abbracciare Samuele Inacio, uno dei prospetti italiani presenti nel club giallonero insieme a Filippo Mané. Al termine della partita, Reggiani ha raccontato tutta la sua emozione per un momento che difficilmente dimenticherà. "Quando ho visto la palla entrare non sapevo cosa fare, ho iniziato a correre per il campo e sono andato da Samuele, che mi supporta sempre", ha spiegato. "Sta succedendo tutto così in fretta: un mese fa ho debuttato in Bundesliga e in Champions League, ora è arrivato il primo gol. Sono felice e voglio continuare così".