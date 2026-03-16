Serie B, il Giudice Sportivo: squalificati sei giocatori per una giornata. Due sono del SudTirol

Dopo la trentesima giornata di Serie B il Giudice Sportivo, in base alle risultanze arbitrali, ha fermato per un turno sei calciatori. Si tratta di Fabian Tait e Karim Zedadka del SudTirol che sono stati multati rispettivamente di cinquemila e millecinquecento euro. Stop di una giornata inoltre per Francesco Di Mariano del Padova, Alessandro Gabrielloni della Juve Stabia, Filippo Oliana della Carrarese e Filippo Ranocchia del Palermo.

Per quanto riguarda le società invece solo una multa come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo:

“Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Bari, Catanzaro, Juve Stabia, Modena, Monza, Padova, Palermo, Sampdoria, Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, lanciato nel recinto di giuoco numerosi oggetti di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.