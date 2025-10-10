Lamanna: "A Monza vedo un bel progetto. Spezia e Bari possono risalire la china"

Intervistato da Pianetaserieb.com il portiere Eugenio Lamanna, attualmente svincolato e in attesa di una proposta (“cerco di tenermi pronto e se dovesse esserci la chiamata l’accolgo”), ha parlato di quel Monza con cui ha conquistato la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A: “Hanno mantenuto tanti giocatori, ma ha dovuto cambiare molto. Credo ci sia dietro un bel progetto per risalire, anche se non è mai facile la Serie B. Ogni anno ci sono sorprese e squadre che puntano a salire che si trovano a metà classifica. Vedo che c’è la voglia di ricostruire qualcosa dopo l’annata scorsa che è stata difficile per mille motivi. Non essendo all’interno non so che obiettivi si siano prefissati, ma so che c’è un progetto per fare le cose fatte bene come questa piazza merita”.

Spazio poi ad altre sue ex squadre come Bari e Spezia: “I pugliesi hanno avuto un inizio difficile, come anche la Sampdoria, ma dare giudizi allo stato attuale è prematuro perché sono passate poche partite. La sosta di mezzo può essere l’occasione per ricaricare un po’ e riprendersi. Credo che con questo organico possa fare fare un campionato diverso da come iniziato.

Lo Spezia lo scorso anno ha fatto la finale play off, ha cambiato qualche elemento, ma l’ossatura è quella e la mentalità anche. Al momento comunque è davvero prematuro dare giudizi, comunque anche lo Spezia per piazza, per società, per organico possa stare più avanti”.