Stasera Napoli-Bologna, le probabili formazioni: conferme per Conte, Castro o Dallinga davanti

Si accendono nuovamente le luci in Arabia Saudita, Riad il teatro per la finale di Supercoppa e la sfida tra Napoli e Bologna. Il primo trofeo della stagione si decide in terra saudita, una finale forse in attesa vista l’impresa ai calci di rigore della squadra di Vincenzo Italiano che dopo la Coppa Italia dello scorso anno ha superato l’Inter ai calci di rigore dopo lo svantaggio iniziale con la rete di Thuram. Dall’altra parte c’è il Napoli di Antonio Conte che ha avuto la meglio in semifinale contro il Milan di Allegri con una vittoria per 2-0 che gli permetterà di giocarsi un altro titolo dopo lo Scudetto dello scorso anno. Una partita che promette spettacolo, una partita che vale un trofeo.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Squadra che vince non si cambia, questo il diktat di Antonio Conte che a meno di sorprese non dovrebbe cambiare interpreti rispetto alla sfida vinta contro il Milan. Conferma nel pacchetto arretrato per Juan Jesus al posto di Buongiorno con Rrahmani e Di Lorenzo mentre in mezzo al campo spazio alla coppia formata da McTominay e Lobotka mentre Politano come esterno destro di centrocampo e il tutto fare Elmas nel tridente con Hojlund e David Neres. Panchina per Lang.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Qualche dubbio per Vincenzo Italiano per questa finale, partendo dall’attacco dove c’è subito il primo ballottaggio tra Castro e Dallinga per una maglia da titolare. Sulla trequarti troveranno spazio Orsolini, Odgaard e Cambiaghi mentre in mezzo al campo con Fabbian ci sarà Ferguson e non Moro. In porta il confermatissimo Ravaglia dopo essere stato il grande protagonista ai rigori contro l’Inter mentre rispetto alla sfida con i nerazzurri partirà titolare Lykogiannis sulla corsia mancina.