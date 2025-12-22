Esclusiva TMW Pepo Martinez si riprende l'Inter, l'agente: "Ha vissuto una disgrazia, ma sempre stato al top"

Josep Pepo Martínez si è ripreso tutto, o quasi. Dopo un periodo molto complicato a causa del grave e sfortunato incidente che l'ha coinvolto a ottobre, in Supercoppa il portiere spagnolo ha provato a rimettere insieme i pezzi partendo da ciò che conosce meglio: il campo. La prestazione in semifinale contro il Bologna, arrivata in un momento carico di pressione e di voci sul suo futuro, va ben oltre il 7 in pagella finale. A raccontarci le sue sensazioni e il suo stato d'animo ci ha pensato il suo agente Sergio Barila, intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com.

Barila, il brutto momento sembra alle spalle e Pepo si è fatto trovare pronto quando Chivu l'ha chiamato in causa. Innanzitutto come lo vede oggi?

"Josep Martinez è sempre pronto ad aiutare quando l’allenatore lo schiera in campo. L’episodio accaduto a ottobre è una disgrazia personale molto spiacevole, ed è molto difficile da superare per chiunque. Chiediamo rispetto per la famiglia".

La sua sontuosa prestazione in Supercoppa però ha sorpreso tanti.

"A me non ha sorpreso. Josep è un grande portiere, lo ha dimostrato in tutti i club in cui ha giocato. Per questo l’Inter lo ha preso dal Genoa nel 2024".

Lei ha sempre mostrato grande fiducia in lui.

"Io confido molto in Martinez. Sono sicuro che ogni volta che giocherà si esprimerà al livello che i tifosi si aspettano da lui. Io credo nelle sue qualità, sempre".

Cosa ha provato Pepo dopo il Bologna? Vi siete sentiti?

"Certo, voleva portare la sua squadra in finale. Dopo la sconfitta ai rigori, era triste per i compagni, per il club e per i tifosi nerazzurri".

Chiosa inevitabile sul futuro: ci conferma che chiuderà la stagione in nerazzurro?

"Pepo è contento all'Inter, si trova bene con la società nerazzurra e a Milano, quindi sta bene dov'è sia a livello professionale sia personale".