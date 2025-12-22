Juventus NG, deroga specifica dopo l'esclusione del Rimini a campionato in corso
A seguito dell'esclusione del Rimini dal Girone B della Serie C 2025/2026, che ha ridotto il numero di squadre a 19 (con la Juventus Next Gen che disputerà solo 36 partite invece delle 38 previste), la FIGC ha approvato una deroga specifica per la Seconda Squadra bianconera.
Con il Comunicato Ufficiale n. 115/A del 19 dicembre 2025 , viene ridotto il requisito minimo di presenze in regular season per l'utilizzo dei calciatori nelle eventuali gare di playoff o playout, passando da 25 a 23 presenze (o da 12 a 11 per i tesserati dal 1° gennaio 2026).
Si riporta il testo del comunicato ufficiale:
"Il Consiglio Federale
visto il Comunicato Ufficiale n. 304/A del 27 maggio 2025, con il quale si fissavano i principi fondamentali regolanti la partecipazione delle Seconde Squadre al campionato di Serie C 2025/2026;
atteso che, a seguito dell’esclusione della Società Rimini Football Club dal campionato di Serie C, il numero delle squadre partecipanti al Girone “B” di detto campionato è ridotto a 19;
vista la richiesta della Lega Italiana Calcio Professionistico, di riparametrare, per la Società Juventus FC S.p.A., i criteri per la partecipazione dei calciatori della Seconda Squadra alle eventuali gare di Play-Off e Play-Out, attualmente disciplinati nel paragrafo II del Comunicato Ufficiale 304/A del 27 maggio 2025;
preso atto che la proposta è motivata dalla riduzione del numero delle gare che verranno disputate dalla Juventus FC al termine della Regular Season 2025/2026 nel suddetto girone, ovvero 36 gare a fronte delle 38 originariamente previste;
ritenuta condivisibile la proposta;
visto l’art. 27 dello Statuto Federale
delibera
di consentire, in deroga a quanto disposto nel paragrafo II. del Comunicato Ufficiale 304/A del 27 maggio 2025, e limitatamente alla Seconda Squadra della società Juventus FC, l’utilizzo nelle eventuali gare di Play-off o Play-Out dei soli calciatori che abbiano raggiunto nel corso della regular season le 23 presenze negli elenchi di gara della Seconda squadra e/o delle squadre giovanili (U20, U18, U17), ovvero le 11 presenze qualora il calciatore sia stato tesserato dalla Società di Serie A solo a partire dal 1° gennaio 2026. Restano invariate le restanti disposizioni previste dal CU 304/A del 27 maggio 2025".
