Milan, Tomori si fa sentire: "Dobbiamo tornare in Champions. Modric? Lo ascolti e basta"

Sotto la guida di Max Allegri, Fikayo Tomori è tornato a rendere ai suoi livelli al Milan, recuperando anche tanti punti persi in quella che è stata la peggior stagione dell'ultimo decennio. L'obiettivo è tornare ai fasti dello Scudetto 2021-22 e al momento i rossoneri sono in corsa per il titolo, ad un solo passo dall'Inter capolista. "Siamo tornati tutti in estate con qualcosa da dimostrare, individualmente e collettivamente. Dobbiamo attaccare la stagione e tornare in Champions League", ha raccontato il difensore inglese di 28 anni nell'intervista alla BBC.

Con Allegri, giocare in una difesa a tre gli ha permesso al centrale di rendere al meglio. "Fisicamente mi sento al massimo. In parte è perché so esattamente dove devo stare in campo. Mi ha aiutato molto nella lettura del gioco", ha affermato Tomori. "È una cosa semplice, ma non c’è bisogno di strafare come difensore. Si tratta di correre in modo più intelligente, non di più". L'ex Chelsea però ha un desiderio, di tornare a vincere lo Scudetto, anche per accrescere le possibilità di essere chiamato dal CT Tuchel e andare al Mondiale con l'Inghilterra: "Certo, lo voglio per me stesso e so che vincere il campionato aiuterebbe".

In un passaggio dell'intervista, poi, Tomori si prende un momento per raccontare di Luka Modric. Centrocampista croato e Pallone d'Oro arrivato a vestire rossonero in estate a 40 anni. E vive nello stesso complesso residenziale del compagno di squadra inglese: "Allora non è poi un palazzo così male", scherza il difensore 28enne. E a proposito di consigli chiesti all'ex Real Madrid, Tomori racconta: "Sì, ma soprattutto ascolto quando parla e osservo come si comporta e come si allena", fa notare. "Capisci subito il livello e, siccome è Modrić, quando parla lo ascolti e basta".