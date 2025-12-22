Fullkrug al Milan: giorno decisivo. Ma Allegri avrebbe voluto un colpo clamoroso

Oggi potrebbe essere il giorno decisivo per Niclas Fullkrug al Milan: il club rossonero potrebbe, infatti, chiudere le trattative con il West Ham per portare il tedesco a Milano subito dopo Natale. L'affare è sostanzialmente ai dettagli: si farà sulla base di un prestito per sei mesi con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. Una volta che le due squadre troveranno la quadra definitiva anche sui dettagli contrattali e burocratici, tutto sarà concluso.

Meglio di niente

Per caratteristiche tecniche, Allegri accoglierà un calciatore sicuramente utile alla causa: centravanti fisico e a suo agio in mezzo all'area di rigore. Un riferimento che è mancato al Milan in questa prima parte. Il secondo aspetto è che il tedesco non sarà titolare e servirà soprattutto nei finali di gara per tenere su la squadra oppure per fare la differenza nei sedici metri in caso di assedi per vincere la gara. Certo, non segna da 8 mesi e non mette piede in campo da un mese, quindi ci vorrà tempo, ma meglio di niente...

Il retroscena

Allegri si accontenterà. Lui, che, in realtà, avrebbe voluto Moise Kean. Lo ha svelato l'esperto di mercato Matteo Moretto: "Il nome per cui Allegri si è speso in prima persona, il nome che l'allenatore del Milan avrebbe voluto aggiungere alla propria rosa perchè riteneva potesse essere un'arma letale da aggiungere poi a quelli che sono i Leao di turno. Il nome di cui parleremo è un grande amico di Rafa Leao. Vi stiamo parlando di Moise Kean, attaccante della Fiorentina, che sicuramente avrà un futuro incerto a Firenze, soprattutto a partire da giugno. Sarà difficile che la Fiorentina si privi di Kean a giungo, ma vi dico che Allegri avrebbe voluto lui per questo mercato di gennaio. Però le condizioni non sono percorribili e il Milan ormai è arrivato alla definizione per Fullkrug.