Fiorentina pronta a ripartire, in campo e fuori: oggi si può sbloccare Fabio Paratici

Prima di poter dare la Fiorentina per guarita serviranno altri due, tre, forse quattro, indizi, certo è che la prima vittoria in questo campionato per i viola non poteva arrivare in modo migliore: con un netto 5-1 al termine di una partita dominata e che si è messa subito nei giusti binari per la folle espulsione rimediata da Okoye nei primi otto minuti. Ma se è vero il detto che la fortuna aiuta gli audaci, allora forse non è un caso che questo successo sia arrivato proprio nel giorno in cui Paolo Vanoli ha deciso di stravolgere le gerarchie (De Gea capitano al posto di Ranieri) e il proprio piano partita (abbandono della difesa a tre, passaggio ad una linea a quattro con Parisi usato come esterno destro d’attacco).

Per una Fiorentina che prova a ripartite in campo, poi, ce n’è anche una che prova a ripartire fuori. La dura contestazione riservata dalla Fiesole nei confronti della dirigenza prima, durante e verosimilmente anche dopo, ha fatto definitivamente prendere coscienza al club del bisogno di una nuova figura all’interno dell’organigramma. La scelta è ricaduta sull’ex Sampdoria e Juventus, ora al Tottenham, Fabio Paratici e, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore su TuttoMercatoWeb, sembra ormai tutto definito per il suo arrivo. Sarà il capo dell’area tecnica, avrà un ingaggio importante e un contratto fino al giugno del 2030: insomma, il massimo che il club poteva offrirgli.

Insomma, la Fiorentina vuole Paratici e Paratici vuole la Fiorentina. Motivo per cui è facile ipotizzare che già oggi potrebbero definitivamente sbloccarsi gli ultimi dettagli da limare per l’uscita dagli Spurs. Inoltre, secondo quanto appreso da TMW, insieme a lui arriverà anche un nuovo capo scout.