Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Triestina, l'amarezza di Tesser: "Partire da -23 in classifica ammazzerebbe chiunque"

Triestina, l'amarezza di Tesser: "Partire da -23 in classifica ammazzerebbe chiunque"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:34Serie C
Daniel Uccellieri

Attilio Tesser, tecnico della Triestina, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko con il Vicenza. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club alabardato: "I ragazzi sono stati bravi perché ci hanno provato, ci hanno creduto. Il primo tempo è stato molto equilibrato e abbiamo il rimpianto di non aver gestito a dovere più di una ripartenza in superiorità numerica, dopo aver corso un rischio importante al primo minuto. Nella ripresa loro hanno sicuramente accentuato il forcing, ma prima di subire il gol abbiamo avuto due contropiedi clamorosi, difendendo bene e impiegando molto tempo per far fare al nostro portiere qualche parata importante. Peccato per il pizzico di sfortuna sul gol, un tiro con una deviazione che ne ha completamente cambiato la direzione. Peccato, perché questi ragazzi stanno veramente dando tutto quello che hanno, sappiamo che siamo in grande emergenza ma non mollano, stanno dimostrando di avere un cuore grande per la Triestina.

Siamo alla fine del girone di andata e qualche valutazione la possiamo fare, sappiamo di qualche nostro limite in termini di esperienza, sappiamo quale è la situazione legata a tutti i giocatori che sono indisponibili, in un contesto di una rosa non ampia il gruppo sta dando comunque tutto. Avere opportunità dalla panchina come il mio collega Fabio che si gira e ha tante scelte non sarebbe male, ma ai ragazzi per quello che hanno fatto in questa prima parte di stagione posso solo fare i complimenti. A livello mentale partire a meno ventitré ammazzerebbe chiunque, invece ci sono sempre stati e questo è un segnale forte, per il futuro starà alla società vedere cosa intende fare.

Costa? Sbagliamo noi, sbagliano i giocatori, può sbagliare l'arbitro, andava sicuramente sanzionato col secondo giallo, è il regolamento e fermiamoci qua, è un errore. Spiace, perché sapevamo del ruolino di marcia dei nostri avversari, una corazzata vera e non per modo di dire, molto ben allenata. Ce la siamo giocata a viso aperto, alla pari con la volontà di esserci fino all'ultimo pallone. Ribadisco, c'è solo un po' di rammarico per alcune situazioni non sfruttate meglio già nel primo tempo, dove si sarebbe potuto andare a far male a loro".

Articoli correlati
Triestina, Tesser: "I ragazzi stanno tenendo duro e non vengono premiati per quello... Triestina, Tesser: "I ragazzi stanno tenendo duro e non vengono premiati per quello che fanno"
Triestina, Tesser: "Non abbiamo fatto ancora nulla. Contro la Giana massima concentrazione"... Triestina, Tesser: "Non abbiamo fatto ancora nulla. Contro la Giana massima concentrazione"
Triestina, Tesser: "Vittoria importante per la classifica e per il morale dei giocatori"... Triestina, Tesser: "Vittoria importante per la classifica e per il morale dei giocatori"
Altre notizie Serie C
Fontana: "Gallo è un fattore, non è un caso se il Vicenza domina. Arezzo? Solo un... TMW RadioFontana: "Gallo è un fattore, non è un caso se il Vicenza domina. Arezzo? Solo un calo"
Trapani ko nel derby col Siracusa, il dt Volume: "Partita indegna, chiedo scusa alla... Trapani ko nel derby col Siracusa, il dt Volume: "Partita indegna, chiedo scusa alla proprietà"
Triestina, l'amarezza di Tesser: "Partire da -23 in classifica ammazzerebbe chiunque"... Triestina, l'amarezza di Tesser: "Partire da -23 in classifica ammazzerebbe chiunque"
Salernitana, dalla A al terzo posto in C: i tifosi attendono investimenti dopo tante... Salernitana, dalla A al terzo posto in C: i tifosi attendono investimenti dopo tante promesse non mantenute
Juventus NG, deroga specifica dopo l'esclusione del Rimini a campionato in corso Juventus NG, deroga specifica dopo l'esclusione del Rimini a campionato in corso
Serie C, manca solo una gara per chiudere il girone d'andata: stasera Union Brescia-Inter... Serie C, manca solo una gara per chiudere il girone d'andata: stasera Union Brescia-Inter U23
Il Vicenza continua a volare, Gallo: "Vittoria interpretata da prima della classe"... Il Vicenza continua a volare, Gallo: "Vittoria interpretata da prima della classe"
Serie C, l'esclusione del Rimini cambia le regole di playoff e playout nel girone... Serie C, l'esclusione del Rimini cambia le regole di playoff e playout nel girone B
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Le più lette
1 Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
2 Matri 'bacchetta' Gasperini: "Per me ha sbagliato la comunicazione con Ferguson"
3 Maxim De Cuyper, il difensore seguito da Milan, Roma e Atalanta. Finito poi al Brighton
4 Fullkrug al Milan: giorno decisivo. Ma Allegri avrebbe voluto un colpo clamoroso
5 Foti calcia un contenitore dopo il pareggio della Sampdoria: frattura per il vice di Gregucci
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Assocalciatori: "Il problema non è Milan-Como a Perth, ma top player costretti a stagioni interminabili"
Immagine top news n.1 Stasera la Supercoppa, De Siervo: "Complimenti a Napoli e Bologna, le migliori della scorsa stagione"
Immagine top news n.2 Pepo Martinez si riprende l'Inter, l'agente: "Ha vissuto una disgrazia, ma sempre stato al top"
Immagine top news n.3 Stasera Napoli-Bologna, le probabili formazioni: conferme per Conte, Castro o Dallinga davanti
Immagine top news n.4 Sergio Conceiçao: "Milan, c'era instabilità a livello societario. So già che tornerò in Italia"
Immagine top news n.5 Fullkrug al Milan: giorno decisivo. Ma Allegri avrebbe voluto un colpo clamoroso
Immagine top news n.6 Vincere con l’Atalanta per ripartire. Inter al lavoro con un occhio al mercato
Immagine top news n.7 Fiorentina pronta a ripartire, in campo e fuori: oggi si può sbloccare Fabio Paratici
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.2 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.3 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
Immagine news podcast n.4 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Spalletti maestro di campo e di comunicazione. La strada è tracciata”
Immagine news Serie C n.2 Fontana: "Gallo è un fattore, non è un caso se il Vicenza domina. Arezzo? Solo un calo"
Immagine news Serie B n.3 Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Spalletti maestro di campo e di comunicazione. La strada è tracciata”
Immagine news Serie A n.2 Dall'Inghilterra confermano: Paratici-Fiorentina, c'è fiducia. A breve contatto col Tottenham
Immagine news Serie A n.3 Re Mida Saputo: "Mia moglie mi ha detto: 'Pensa a cosa hai fatto in 10 anni a Bologna'"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo-Torino, Calvarese su Calzavara: "Evidente il fallo di Doig su Simeone in area"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, la risalita di Spalletti: media punti da Champions. E ora il calendario sorride
Immagine news Serie A n.6 Chi è Niclas Fullkrug, il bomber esploso tardi che il Milan vuole regalarsi per Natale
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, adesso servono i tre punti: c'è la Reggiana per chiudere il 2025 con speranza
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Falletti: "Lo spogliatoio è preoccupato, ma abbiamo tutto per tirarci fuori"
Immagine news Serie B n.3 Südtirol, pochi gol nel girone d'andata. Serve una punta, obiettivo Pedro Mendes
Immagine news Serie B n.4 Avellino, sondato Dellavalle per la difesa: muro del Modena, il centrale non parte a gennaio
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, si tratta ad oltranza con il Palermo per Brunori: il nodo resta la formula
Immagine news Serie B n.6 Modena, Caso pronto a salutare: Sampdoria e Südtirol alla finestra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Gallo è un fattore, non è un caso se il Vicenza domina. Arezzo? Solo un calo"
Immagine news Serie C n.2 Trapani ko nel derby col Siracusa, il dt Volume: "Partita indegna, chiedo scusa alla proprietà"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, l'amarezza di Tesser: "Partire da -23 in classifica ammazzerebbe chiunque"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, dalla A al terzo posto in C: i tifosi attendono investimenti dopo tante promesse non mantenute
Immagine news Serie C n.5 Juventus NG, deroga specifica dopo l'esclusione del Rimini a campionato in corso
Immagine news Serie C n.6 Serie C, manca solo una gara per chiudere il girone d'andata: stasera Union Brescia-Inter U23
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Rita Guarino riparte dall'Inghilterra: è la nuova allenatrice del West Ham
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, chiusi gli ottavi di finale: tutte le squadre qualificate
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Piovani: "Inizieremo il 2026 con la Juventus, una squadra fortissima"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Felici di affrontare il Napoli ai quarti di finale"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma ai quarti di Coppa Italia, Rossettini: "Non sono soddisfatto, ma abbiamo passato il turno"
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, i risultati degli ottavi: Juventus esagerata, nessuna sorpresa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?