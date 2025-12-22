Triestina, l'amarezza di Tesser: "Partire da -23 in classifica ammazzerebbe chiunque"

Attilio Tesser, tecnico della Triestina, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko con il Vicenza. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club alabardato: "I ragazzi sono stati bravi perché ci hanno provato, ci hanno creduto. Il primo tempo è stato molto equilibrato e abbiamo il rimpianto di non aver gestito a dovere più di una ripartenza in superiorità numerica, dopo aver corso un rischio importante al primo minuto. Nella ripresa loro hanno sicuramente accentuato il forcing, ma prima di subire il gol abbiamo avuto due contropiedi clamorosi, difendendo bene e impiegando molto tempo per far fare al nostro portiere qualche parata importante. Peccato per il pizzico di sfortuna sul gol, un tiro con una deviazione che ne ha completamente cambiato la direzione. Peccato, perché questi ragazzi stanno veramente dando tutto quello che hanno, sappiamo che siamo in grande emergenza ma non mollano, stanno dimostrando di avere un cuore grande per la Triestina.

Siamo alla fine del girone di andata e qualche valutazione la possiamo fare, sappiamo di qualche nostro limite in termini di esperienza, sappiamo quale è la situazione legata a tutti i giocatori che sono indisponibili, in un contesto di una rosa non ampia il gruppo sta dando comunque tutto. Avere opportunità dalla panchina come il mio collega Fabio che si gira e ha tante scelte non sarebbe male, ma ai ragazzi per quello che hanno fatto in questa prima parte di stagione posso solo fare i complimenti. A livello mentale partire a meno ventitré ammazzerebbe chiunque, invece ci sono sempre stati e questo è un segnale forte, per il futuro starà alla società vedere cosa intende fare.

Costa? Sbagliamo noi, sbagliano i giocatori, può sbagliare l'arbitro, andava sicuramente sanzionato col secondo giallo, è il regolamento e fermiamoci qua, è un errore. Spiace, perché sapevamo del ruolino di marcia dei nostri avversari, una corazzata vera e non per modo di dire, molto ben allenata. Ce la siamo giocata a viso aperto, alla pari con la volontà di esserci fino all'ultimo pallone. Ribadisco, c'è solo un po' di rammarico per alcune situazioni non sfruttate meglio già nel primo tempo, dove si sarebbe potuto andare a far male a loro".