Juve Stabia, Bellich: "Finalmente bene anche in trasferta. E potevamo anche vincerla"

C’è molto più di un semplice punto nello 1-1 conquistato dalla Juve Stabia sul campo del Cesena. Le Vespe interrompono la striscia negativa in trasferta mostrando orgoglio, compattezza e una solidità che nelle ultime uscite lontano dal “Menti” era spesso mancata. A firmare il vantaggio gialloblù è Marco Bellich, bravo a capitalizzare un calcio d’angolo disegnato da Maistro, prima del pareggio dei padroni di casa con Bastoni.

Al termine della gara, il difensore non ha nascosto la soddisfazione, spostando però subito l’attenzione dal piano personale a quello collettivo: “Sono contento di aver fatto gol, ma al di là di quello sono contento della prestazione della squadra perché era quello che ci voleva”, le sue parole a ViciCentro.

Bellich ha poi insistito sull’atteggiamento mostrato lontano da casa: “Ci mancava un po’ in trasferta questo agonismo che ci abbiamo messo oggi. Abbiamo fatto un’ottima partita e sappiamo quello che abbiamo passato nelle trasferte scorse”, aggiungendo come la squadra non volesse rivivere certi passaggi a vuoto. La sfida ha segnato anche il ritorno dal primo minuto di Varnier, ma senza personalismi: “È un gruppo dove tutti siamo importanti. Siamo tutti 30 ragazzi fondamentali”, ha spiegato, elogiando poi il compagno: “Oggi ha fatto 90 minuti alla grande”.

Resta un leggero rammarico: “Abbiamo avuto qualche occasione, ma quando non lo fai rischi di prenderlo”. Ora testa al prossimo impegno interno contro il Sudtirol, con la spinta del pubblico e un messaggio finale ai tifosi: “Tanti auguri a tutti, buon Natale e forza Juve Stabia sempre!”.