Il biennale porta male? Empoli-Dionisi, stavolta 'se mi lasci non vale'!

Come già abbiamo raccontato, questa mattina l'Empoli ha annunciato il ritorno di mister Alessio Dionisi in panchina, dopo l'avventura della stagione 2020-2021 che vide gli azzurri centrare il ritorno in Serie A da primi in classifica e con il record di imbattibilità casalinga. Un'avventura, quella di allora, terminata dopo quell'annata, che vide poi il passaggio del tecnico al Sassuolo, nonostante un biennale firmato con il club toscano: contratto al tempo risolto, non senza disappunto da parte della società, ma i dissapori di allora sembrano essere ormai un lontano ricordo.

Tanto che anche stavolta l'Empoli ha sottoscritto un contratto biennale con l'allenatore di Abbadia San Salvatore. Ma attenzione, i biennali non sembrano portare fortuna, perché anche a Venezia, nell'estate 2019, Dionisi firmò un accordo di due anni, ma lasciò poi la laguna - a campionato terminato con la salvezza del club - proprio per passare all'Empoli; anche in quel caso, strascichi e malumore, e adesso, ironia della sorte, il nuovo corso del tecnico partirà proprio da Venezia, con la trasferta di domenica in occasione dell'8ª giornata del campionato di Serie B.

Le storie, però, son fatte per essere riscritte, e magari stavolta non sarà un biennale a fermare un percorso che parla di rinascita, una rinascita voluta dall'Empoli che con la retrocessione aveva probabilmente chiuso in modo definitivo un ciclo.