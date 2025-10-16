Dalla Serie B alla Nazionale, SudTirol: solo panchina per il giovane Brik
Sono stati ben 41 giocatori i giocatori che militano in Serie B a partire per vestire la maglia del proprio paese sia a livello di squadra maggiore sia a livello di Under. Analizziamo squadra per squadra come sono andati.
Il SudTirol aveva un solo giocatore impegnato con le nazionali in questa finestra: si tratta del giovane centrocampista Dhirar Brik, classe 2007, convocato sotto età dall’Under 23 della Tunisia. Per il calciatore nato a Rovereto non c’è stata però la gioia dell’esordio con la maglia della nazionale nordafricana essendo rimasto in panchina per 90 minuti nell’amichevole contro i pari età dell’Iraq.
I convocati:
Dhirar Brik (Tunisia U23): in panchina contro l’Iraq
