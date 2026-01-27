Ufficiale Juve Stabia, arriva il centrocampista Torrasi: ha firmato per un anno e mezzo

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con l’A.C. Perugia per l’acquisizione a titolo definitivo del centrocampista Emanuele Torrasi. Il calciatore ha firmato un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2027.

Nato a Milano il 16 marzo 1999, Torrasi è cresciuto nel settore giovanile del Milan iniziando la sua carriera senior all’Imolese (2020-21) dove in diciotto mesi colleziona 44 presenze mettendo a referto 2 reti e 3 assist. Nel mercato invernale della stagione successiva si trasferisce al Pordenone collezionando 16 presenze in Serie B e aggiunge, l’anno dopo, in Serie C, ulteriori 37 gare in campo, mettendo a segno una rete e 3 assist. Dalla stagione 2023/24 fino alla firma con la Juve Stabia, vestendo la maglia del Perugia, ha totalizzato 85 presenze realizzando 3 reti e smistando 6 assist.

“Mi si è presentata un’enorme opportunità alla quale non potevo dire no. – queste le prime dichiarazioni di Emanuele – Sono contentissimo e non vedo l’ora di cominciare in una piazza importante come Castellammare di Stabia dove si respira calcio. Ritrovo mister Abate con il quale ho avuto la fortuna di condividere l’esordio in prima squadra al Milan e il Direttore Lovisa che mi aveva portato a Pordenone qualche anno fa”.

Completato l’iter per la firma del contratto, il nuovo arrivato in casa gialloblù ha scelto la maglia numero 28 e verrà presentato alla stampa mercoledì 28 gennaio, presso la sala stampa del Romeo Menti, alle ore 14:10 insieme al difensore Christian Dalle Mura.