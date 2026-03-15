V. Entella-Avellino 1-2, le pagelle: Russo funambolo, Cancellotti tuttofare. Tiritiello si salva

Risultato finale: VIRTUS ENTELLA-AVELLINO 1-2



ENTELLA (a cura di Andrea Piras)

Colombi 5 - Potrebbe fare di più sulla conclusione dalla lunga distanza di Russo, sul secondo gol dell’Avellino ha meno responsabilità. Non sempre è preciso sui palloni che arrivano dal fondo.

Parodi 5,5 - Accompagna spesso l’azione sganciandosi sulla corsia di destra per andare al traversone verso il centro dell’area. Qualche sbavatura quando il pallone arriva nei pressi dell’area di rigore. Dal 54’ Del Lungo - Il risultato e l’atteggiamento dell’Avellino lo porta ad essere più propositivo alla ricerca del cross.

Tiritiello 6 - Nel primo tempo ha un’occasione ma questa volta non è fortunato. Nella sua area invece va più in difficoltà del solito. Come tutto il reparto arretrato soffre sui palloni scodellati da calcio da fermo ma poi nel finale riapre il match con il un colpo di testa.

Alborghetti 6 - Con Di Mario cerca di arginare le discese dei giocatori dell’Avellino. Più sicuro sui palloni alti all’interno dell’area di rigore anche se non sempre riesce ad intervenire col giusto tempismo rischiando il giallo.

Bariti 5,5 - Cerca lo spunto sulla fascia destra con costanza. Alterna momenti positivi ad errori. Nel secondo tempo cala di intensità la sua spinta sulla corsia di riferimento. Dal 67’ Tirelli 6 - Si muove molto aiutando il reparto offensivo. Colpisce di testa servendo Franzoni che spinge in rete in offside.

Karic 5 - Meno brillante del solito e la squadra ne risente. Non riesce a fare il filtro a cui ha abituato in questa stagione. Impreciso quando entra in area di rigore, non perfetto nemmeno quando deve battere i calci d’angolo. Dal 54’ Franzoni 5,5 - Cerca di dare vivacità alla fase offensiva della squadra. In netto fuorigioco quando spinge il pallone in rete alle spalle di Daffara.

Squizzato 5,5 - La conclusione con cui impegna Daffara nel primo tempo è molto bella. Per il resto commette errori in fase di impostazione nonostante venga cercato spesso per costruire la manovra.

Benedetti 5,5 - In campo dal primo minuto al posto di Franzoni. Svetta di testa a contrastare gli avversari ma quando deve impostare l’azione commette qualche sbavatura di troppo. Dal 78’ Dalla Vecchia s.v.

Di Mario 6 - Non si fa mai saltare dalla sua parte. Sempre presente quando la sua squadra deve spingere sulla fascia sinistra. Coglie un palo clamoroso con una conclusione molto bella dalla distanza che lascia Daffara di stucco.

Cuppone - Prova a far valere la sua velocità contro la difesa più fisica dell’Avellino. Pochi però sono i suoi spunti in fase offensiva nonostante comunque una partita che resta volenterosa.

Debenedetti 5 - I palloni giocabili sono pochi. Anche lui prova a metterci l’anima nel lottare contro l’avversario ma, come per Cuppone, le occasioni per andare a colpire sono davvero poche. Dal 67’ Guiu 5,5 - Si fa dare il pallone cercando di creare occasioni verso la porta di Daffara ma viene sempre fermato dalla retroguardia avellinese.

Andrea Chiappella 5,5 - Passo indietro deciso rispetto al successo di Bolzano di una settimana fa. Di fronte c’è un Avellino molto abbottonato e che non ha concesso nulla con la sua Entella che ha fatto fatica a sfondare.

AVELLINO

Daffara 5.5 - Non è protagonista di grandi interventi. Insicuro nel primo tempo quando con un’uscita sbagliata serve il pallone a Di Mario che prende il palo. Incolpevole sul gol di Tiritiello.

Cancellotti 7 - Lo si vede ovunque: attacco e difesa senza sosta. Si guadagna l’angolo e segna di testa, partita totale la sua.

Simic 6 - Poco sollecitato dallo sterile attacco dell’Entella, è parte del reparto più solido dei suoi, che non concedono praticamente nulla all’avversario.

Izzo 6.5 - Partita di sostanza la sua, annulla le punte dell’Entella e serve l’assist, direttamente dalla difesa, per il gol di Russo.

Sala 6- Bene in difesa, lo si vede poco in fase di spinta, ma la sua prestazione è solida. Dal 79’ Milani sv.

Sounas 6 - Poco coinvolto nel gioco, corre tanto e si inserisce bene in area, anche se non viene quasi mai cercato.

Palmiero 6 - Dirige bene le operazioni in mezzo al campo, tanti palloni passano dai suoi piedi nella prima frazione. Dal 46’ Le Borgne 6 - Ordinato, senza grandi picchi nel suo secondo tempo.

Besaggio 6 - Partita di grande gamba la sua, con corsa e contrasti per tutto il campo. Prezioso per i suoi. Dal 59’ Kumi 5.5 - Confuso il suo ingresso in campo, pochi palloni toccati e diversi errori.

Palumbo 6.5 - Grande classe messa al servizio della squadra. Lavora sempre bene i palloni ed è un ottimo regista offensivo.

Russo 7 - Svaria per tutto il fronte offensivo, fa venire il mal di testa ai difensori e poi sfodera un gol fenomenale che sblocca la partita. Il migliore dei suoi. Dal 71’ Insigne sv.



Tutino 6.5 - Gioca una partita di sacrificio, lottando e pulendo tantissimi palloni in attacco. Non ha grandi occasioni, ma il suo lavoro è importantissimo per la squadra. Dal 59’ Biasci 6 - Poche palle pulite, i suoi difendono bene, ma nella ripresa praticamente rinunciano a ripartire.

Davide Ballardini 6.5 - L’Avellino è perfetto in difesa e cinico in attacco. Trova tre punti pesantissimi per la lotta alla salvezza degli Irpini.