Juve Stabia, Lovisa: "Giusto che ci metta la faccia io. Così non si arriva alla salvezza"

Le parole del direttore sportivo della Juve Stabia Matteo Lovisa, riportate da Juve Stabia, al termine della partita persa per 2-0 contro il Mantova.

"Penso che nei momenti cruciali del campionato è giusto che chi ha scelto ogni singolo giocatore negli ultimi tre anni, lo staff tecnico e tutto l'organico tecnico, ci metta la faccia, perché veniamo da un momento non buono. L'approccio della squadra oggi non è stato quello di una squadre che vuole salvarsi velocemente, perché il nostro obiettivo è quello della salvezza. È giusto che lo sappiano tutti, l'ho detto adesso ai ragazzi, lo sappiamo noi, lo sa ambiente, alla salvezza così non ci si arriva velocemente, anzi si farà grande fatica perché è un approccio non buono assolutamente. Penso che il Mantova abbia vinto meritatamente perché ha ben chiaro qual è l'obiettivo e evidentemente noi non ce l'abbiamo chiaro. Da oggi fino alla gara di sabato non parla nessuno perché penso che, ripeto, la mentalità deve essere ben diversa perché questo è un campionato che richiede questo tipo di mentalità, poi l'aspetto tecnico tattico passa in secondo piano".