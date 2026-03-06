Juve Stabia, da migliorare la gestione del vantaggio. A Mantova chance per blindare i playoff

L’onestà intellettuale di Ignazio Abate. Se sul campo il tecnico ha dimostrato tutto il proprio valore confermandosi pronto per la cadetteria pur essendo alla sua prima esperienza, in sala stampa spesso la tifoseria stabiese ha potuto apprezzare una persona vera, schietta, capace di analizzare le problematiche con lucidità abbinando una sana ambizione sportiva alla consapevolezza che bisogna mantenere sempre i piedi per terra. E proprio la gestione dei momenti, del gruppo e dell’ambiente ha costituito il merito principale dell’ex trainer della Ternana che, va sempre ricordato, ha convissuto nella prima parte di stagione con i continui paragoni con il suo vincente predecessore, con una serie lunga e costante di infortuni, con la questione delle presunte infiltrazioni mafiose che ha comportato una gestione controllata e con un cambio di società.

Componenti che avrebbero creato disagio a chiunque, ma che non hanno scalfito la sua voglia di lavorare e di credere in un progetto che si sposa perfettamente con le sue idee e con la sua mentalità. Il pareggio maturato allo scadere contro la Sampdoria è la cartina al tornasole di una Juve Stabia sicuramente assai superiore a chi si trova nella zona destra della classifica (e salvarsi in largo anticipo anche quest’anno non era semplice, né scontato), ma che ha bisogno di alzare ulteriormente l’asticella se vorrà qualificarsi agli spareggi playoff. “Giochiamo bene, i giocatori stanno dando tutto e creiamo tante occasioni da gol” ha detto Abate nel post gara “ma se ci sono errori che si ripetono è evidente che non abbiamo ancora la maturità necessaria per essere al top. Abbiamo un ampio margine sulla quintultima e occupiamo una posizione di classifica per certi versi anche inaspettata, ma ci sono dettagli da limare. Non possiamo permetterci nessuna distrazione, altrimenti gli avversari ti puniscono”.

A Mantova sarà un bel banco di prova per i gialloblu, visto che la squadra di Modesto ha necessità di vincere per uscire dalle sabbie mobili della classifica. L’infermeria è ancora piuttosto affollata: nelle ultime settimane non sono stati a disposizione Confente, Varnir, Zeroli, Bellich e Candellone, cinque titolari. C’è chi, come Correia o Gabrielloni, si sta gestendo pur non essendo al top e ci sono altri elementi che presumibilmente saranno gettati nella mischia e che dovranno offrire un valido contributo alla causa. Al Martelli non sono escluse novità di formazione, con il ballottaggio in difesa tra Dalle Mura e Kassama, Pierobono che potrebbe partire dall’inizio al posto di Mosti, Maistro che insidia Burnete e la classica staffetta tra Gabrielloni e Okoro in avanti. Abate sta lavorando soprattutto sulla gestione del vantaggio, visto che spesso la sua squadra è riuscita a sbloccare le partite ritrovandosi poi a raccogliere pochissimo. In tempi recenti è accaduto con Reggiana, Padova, Monza e Sampdoria, 7 punti in meno che avrebbero potuto determinare una classifica ancora più prestigiosa. Ma il percorso della Juve Stabia resta ottimo e ormai si può parlare di una piacevole realtà del torneo cadetto e non di una rivelazione.