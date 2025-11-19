Padova-Venezia, settore ospiti chiuso ai residenti delle province di Venezia e Treviso

La decisione era attesa e ora arriva anche l’ufficialità. Il GOS, riunitosi oggi, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi del Venezia in vista del derby con il Padova: il Settore Ospiti resterà chiuso e i residenti nelle province di Venezia e Treviso non potranno accedere allo stadio Euganeo, almeno per quanto riguarda la Curva Nord.

Alla base della scelta non ci sono solo gli scontri tra ultras veneziani e padovani avvenuti lo scorso luglio, ma anche la concomitante visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso a Padova sabato 22 novembre per il meeting del Cuamm in Fiera. Un evento che richiede un imponente dispiegamento di forze dell’ordine, rendendo impossibile garantire nello stesso giorno la sicurezza del capo dello Stato e quella del derby.

Lo riporta TuttoVeneziaSport.it.