Maldini non rientra nel calcio senza il Milan. Il Pisa difende i suoi gioielli
Tanti ospiti illustri al 40esimo anniversario del Premio Viareggio Sport. A partire da Paolo Maldini, bandiera del Milan e del calcio italiano che da diversi anni è fuori dalle scene. Recentemente era stato accostato alla Fiorentina, ma il suo eventuale rientro nel mondo del pallone potrà essere solo nel club rossonero. Lo ha detto lo stesso Maldini direttamente dall'evento, intercettato dai nostri inviati.
Che poi hanno raccolto il parere di tanti altri celebri ospiti, tra i quali Aldo Serena e Giuseppe Corrado. Dalla parabola di Leao ai sogni scudetto di Milan e Inter, passando per la Juventus, la Nazionale agli spareggi Mondiali e i talenti del Pisa. Tutto questo nella puntata odierna del TMW News. Ecco il video:
