Catanzaro, Pompetti: "Non smetterò mai di ringraziare Pescara. Sarò in tribuna"

La stagione 2021/2022 per Marco Pompetti, centrocampista classe 2000 oggi è Catanzaro è stata quella fondamentale per l'approdo in Serie B. In quel torneo il 21 delle Aquile del Sud vestiva la maglia del Pescara: la squadra della sua città Natale oltre che prossimo avversario della compagine allenata da Alberto Aquilani.

"Seguirò la gara dalla tribuna – racconta a Il Messaggero – il recupero procede bene e a breve rientrerò (frattura alla tibia, ndr). Quest’estate, quando sono usciti i calendari, ho cercato subito la data in cui avremmo dovuto affrontare il Pescara. Ci vedremo a febbraio all’Adriatico per la partita di ritorno.

Non vedo l’ora, di sicuro sarò molto emozionato".

Sulla sua avventura al Delfino, Pompetti racconta: "Non smetterò mai di ringraziare il presidente Sebastiani e tutto il club. Il ricordo più bello? L’esordio in Coppa Italia contro l’Olbia, prima del fischio d’inizio ero teso, per fortuna andò tutto bene, vincemmo 2-0 e feci 2 assist. Una giornata indimenticabile"

Spazio, infine, all'analisi della gara del prossimo weekend: "Giochiamo in casa e vogliamo fare una prestazione importante. Il Pescara ha cambiato allenatore, Gorgone è arrivato da poco, però a livello emotivo potrebbe scattare subito qualcosa nella testa dei giocatori. Mi aspetto una gara combattuta. Sono dispiaciuto per Vivarini, l’ho avuto a Catanzaro (2023-24, ndc), è un allenatore preparato e una persona splendida".