Live TMW Bologna, Heggem: "Il Brann ci somiglia. Felice del sorteggio, non vedo l'ora di sfidarli"

Alla vigilia della gara valevole per la quarta giornata della Uefa Europa League 2025-20026 tra Bologna e Brann (in programma giovedì 6 novembre, alle ore 21, allo stadio Renato Dall'Ara), è intervenuto Torbjorn Heggem. Il difensore rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

Da norvegese, che squadra è il Brann e cosa deve aspettarsi domani il Bologna?

"So quanto siano importanti le partite europee per le squadre norvegesi. Il Brann è una squadra aggressiva e fino ad ora ha fatto bene in Europa League, quindi penso che farà una prestazione di livello".

Come si sta trovando a Bologna?

"Sto benissimo, ho giocato tanto e sono entrato molto bene nei meccanismi della squadra. Non ho avuto uno dei migliori inizi ma poi sono migliorato. Qui a Bologna si gioca in maniera aggressiva e ho fatto passi avanti da gigante sotto questo punto di vista".

Che cosa deve ancora migliorare?

"Qui si gioca molto nell'1vs1 e si punta sempre ad avere il baricentro alto. C'è anche un gioco posizionale, specie contro i centravanti forti. Sotto questo punto di vista io devo ancora migliorare nella comprensione degli spazi. Ovviamente vorrei anche migliorarmi offensivamente contribuendo con assist e gol".

Italiano o Niccolini le ha chiesto qualcosa dal momento che lei conosce alcuni dei giocatori che affronterete domani?

"Non abbiamo ancora fatto l'ultimo meeting in cui parliamo degli individualismi avversari. Conosco la squadra ma non la vedo tutti i giorni, quindi non so quanto io possa essere utile".

Domani bisognerà prestare maggiore attenzione alla fisicità o alla corsa?

"Il Brann ci somiglia, gioca con il baricentro alto e vuole avere il pallone. Sono interessato a capire come si comporteranno quando affronteranno una squadra sulla carta più forte di loro".

È la prima volta che affronta i suoi connazionali da avversario?

"Non ho mai giocato contro dei connazionali, ma è una bella sensazione. Non vedo l'ora. Quando c'è stato il sorteggio ero felicissimo. Domani sarà divertente".

