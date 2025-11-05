Milan, il figlio di Ibrahimovic in questi giorni si è allenato con Allegri. E non era il solo
C'è una faccia nuova in questi giorni a Milanello, assieme a Massimiliano Allegri e al gruppo della prima squadra del Milan. Si tratta di un figlio d'arte, del centrocampista offensivo classe 2006 Maximilian Ibrahimovic (19 anni), figlio di Zlatan.
Non è da solo, tra l'altro, visto che Allegri da parte sua chiama regolarmente calciatori della Primavera ad aggregarsi in allenamento con i suoi, tanto che negli ultimi giorni hanno fatto lo stesso anche il centrocampista Matteo Geroli, centrocampista classe 2007, e Victor Eletu, anch'esso interno in mediana ma di due anni più vecchio. Tutti per il momento aggregati al Milan Futuro, che partecipa al campionato di Serie D, anche se tutti con una prospettiva verso la prima squadra.
